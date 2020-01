Pomogli uwolnić Polaka porwanego na Litwie Data publikacji 21.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci KSP i CBŚP wspierali litewskich funkcjonariuszy w sprawie uwolnienia Polaka porwanego dla okupu na Litwie. Błyskawiczne działania prowadzone nieustannie przez kilka dni doprowadziły do uwolnienia mężczyzny i aresztowania dwóch podejrzanych.

Policjanci z Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzili czynności dotyczące zaginięcia mężczyzny. Z ich ustaleń wynikało, że Polak wyjechał na Litwę i tam rodzina straciła z nim kontakt. Natychmiast śledczy skontaktowali się z policją litewską, przekazując wszystkie dotychczasowe ustalenia. Jednocześnie do Wilna pojechali także policjanci CBŚP. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna został porwany dla okupu. Błyskawiczne działania prowadzone nieustannie przez kilka dni doprowadziły do uwolnienia Polaka.

8 stycznia 2020 roku na terenie Litwy policjanci z Biura Kryminalnego Departamentu Policji litewskiej, zatrzymali dwóch obywateli Litwy, którzy decyzją sądu w Wilnie zostali tymczasowo aresztowani.